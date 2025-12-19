ЕС согласовал €90 млрд для Украины: бюджетные гарантии вместо российских активов

После изнурительных 15-часовых переговоров, завершившихся в ночь на 19 декабря, лидеры Европейского Союза достигли консенсуса по финансированию Украины. Киев получит кредит на 90 миллиардов евро , который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

«Репарационный кредит»: как это будет работать

Это решение является компромиссным и временным, чтобы обеспечить финансирование Украины в 2026 году. Первый транш ожидается во втором квартале.

Механизм погашения: Уникальность этого кредита заключается в условии его возврата. Украина должна будет погасить заем только после того, как Россия выплатит репарации.

Активы РФ остаются замороженными.

Если Москва откажется платить добровольно (что является наиболее вероятным сценарием), ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения этого долга в будущем.

Раскол в ЕС: кто отказался платить

Соглашение не является единодушным в финансовом плане. Три страны официально отказались участвовать в финансировании этого кредита:

Венгрия

Словакия

Чехия

Эти государства ранее заявляли, что не поддержат использование средств налогоплательщиков ЕС для Украины. Хотя они не заблокировали решение политически (избежав вето), финансовое бремя ляжет на остальных членов блока.

Политическое поражение сторонников конфискации

Окончательная формула соглашения стала политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они лоббировали идею использования именно замороженных активов РФ (а не бюджета ЕС), чтобы не нагружать европейских налогоплательщиков. Однако премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер (где хранится большинство активов в Euroclear) выступил категорически против, опасаясь финансовых и юридических рисков для евро.

В результате инициатива о полном использовании €210 млрд российских активов была отложена.