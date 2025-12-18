Главное за четверг: Переименование копейки в «шаг», новые правила гражданства и НДС для ФОПов

С 16 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила гражданства, которые впервые на законодательном уровне признают возможность иметь более одного паспорта. Для миллионов украинцев за рубежом это может стать переломным моментом как в вопросе легализации, так и в сохранении правовой связи с Украиной.

Сколько в Украине виртуальных карт и в чем секрет их популярности

Получить банковскую карту для свободных расчетов и снятия наличных можно дистанционно всего за несколько минут. Фактически для этого нужен только смартфон, а ждать «пластика» не нужно. Могут ли виртуальные карточки полностью заменить физические, есть ли у них слабые места, разбирался «Минфин».

Экономист Питер Шифф: Биткоин обвалится раньше доллара

Американский экономист, президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что при угрозе обвала доллара США первым из всех активов может потерять свою ценность биткоин.