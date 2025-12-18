Multi от Минфин
18 декабря 2025, 20:00

Главное за четверг: Переименование копейки в «шаг», новые правила гражданства и НДС для ФОПов

Главные финансовые новости за четверг, 18 декабря.

«Шагу быть»: Рада поддержала переименование копейки в «шаг»

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата.

С 16 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила гражданства. Что изменится

С 16 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила гражданства, которые впервые на законодательном уровне признают возможность иметь более одного паспорта. Для миллионов украинцев за рубежом это может стать переломным моментом как в вопросе легализации, так и в сохранении правовой связи с Украиной.

Сколько в Украине виртуальных карт и в чем секрет их популярности

Получить банковскую карту для свободных расчетов и снятия наличных можно дистанционно всего за несколько минут. Фактически для этого нужен только смартфон, а ждать «пластика» не нужно. Могут ли виртуальные карточки полностью заменить физические, есть ли у них слабые места, разбирался «Минфин».

Экономист Питер Шифф: Биткоин обвалится раньше доллара

Американский экономист, президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что при угрозе обвала доллара США первым из всех активов может потерять свою ценность биткоин.

ЕЦБ в четвертый раз сохранил процентную ставку без изменений

Европейский центральный банк, как и ожидалось, в четверг, 18 декабря, сохранил процентные ставки без изменений и повысил некоторые прогнозы по экономическому росту и инфляции, что, вероятно, укрепит ожидания инвесторов по поводу отказа от дальнейшего снижения ставок, пишет Reuters.

Доля доллара США в международных расчетах выросла в ноябре

За ноябрь доля доллара США в международных расчетах незначительно выросла до 46,77%, после снижения в октябре на 1,08 процентных пункта (п.п) следует из обновленной статистики Swift. Рост составил 0,06 п.п.

ФОП начнут платить НДС с 2027 года — Минфин опубликовал законопроект

Министерство финансов опубликовало законопроект о введении НДС для ФОП с 2027 года.

Источник: Минфин
