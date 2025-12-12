Главное за неделю: ФРС снизила ставку, а НБУ ее сохранил. Инфляция замедлилась

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. «Такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В ноябре инфляция в Украине замедлилась до 9,3%

Темпы роста потребительских цен в Украине продемонстрировали положительную динамику, вернувшись к однозначному показателю. В ноябре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 9,3% (в октябре было 10,9%), тогда как в месячном измерении цены выросли на умеренные 0,4% (0,9% в октябре).

В третьем квартале ВВП Украины ускорил рост до 2,1%