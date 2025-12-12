Multi от Минфин
12 декабря 2025, 20:05 Читати українською

Главное за неделю: ФРС снизила ставку, а НБУ ее сохранил. Инфляция замедлилась

Главные финансовые новости за неделю, 8−12 декабря.

Главные финансовые новости за неделю, 8−12 декабря.

НБУ вновь сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. «Такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В ноябре инфляция в Украине замедлилась до 9,3%

Темпы роста потребительских цен в Украине продемонстрировали положительную динамику, вернувшись к однозначному показателю. В ноябре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 9,3% (в октябре было 10,9%), тогда как в месячном измерении цены выросли на умеренные 0,4% (0,9% в октябре).

В третьем квартале ВВП Украины ускорил рост до 2,1%

Украинская экономика демонстрирует признаки оживления, существенно улучшив динамику во второй половине года. После сдержанного роста в начале 2025 года, в третьем квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

НБУ повысил курс евро до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 12 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2721 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 1 копейку.

ФРС снизила ставку в третий раз подряд

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона от 3,5% до 3,75%. Это стало третьим подряд раундом смягчения денежно-кредитной политики в этом году после аналогичного решения в сентябре и октябре.

Источник: Минфин
