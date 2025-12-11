НБУ повысил курс евро до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 12 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2721 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 1 копейку. При этом регулятор повысил курс евро на 30 копеек — до 49,51 грн. Это новый исторический максимум. До этого максимальный курс евро был 49,40 грн (01.07.25).