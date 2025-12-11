НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 декабря.

Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. На фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием, такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции в эти показатели. будет реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики», — отметил Пышный.

Напомним

23 октября правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

11 сентября правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

24 июля правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

17 апреля правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

6 марта правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

23 января 2025 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря 2024 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.