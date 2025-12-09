Темпы роста потребительских цен в Украине продемонстрировали положительную динамику, вернувшись к однозначному показателю. В ноябре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 9,3% (в октябре было 10,9%), тогда как в месячном измерении цены выросли на умеренные 0,4% (0,9% в октябре). Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Инфляция в Украине замедлилась до 9,3%
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Продуктовая корзина: яйца бьют рекорды, а фрукты дешевеют
На рынке продовольствия наблюдается разнонаправленная динамика. В целом продукты питания за месяц подорожали на 0,8%, однако ситуация по отдельным категориям существенно отличается.
Абсолютным лидером подорожания стали яйца, стоимость которых только за один месяц подскочила на 12,6%. Это традиционное сезонное явление, связанное с уменьшением предложения в холодный период.
Также украинцы могли заметить повышение цен (в диапазоне от 0,8% до 4,6%) на такие товары:
- Овощи и хлеб;
- Молочные продукты (молоко, сыр, масло);
- Мясо говядины;
- Подсолнечное масло и макаронные изделия.
В то же время есть и хорошие новости для кошельков потребителей. Благодаря хорошему урожаю и сезонным факторам подешевели фрукты, свинина, сахар, рис и мясо птицы. Снижение цен в этой группе составило от 0,9% до 3,0%.
Транспорт и вредные привычки
Расходы на транспорт в ноябре выросли на 0,5%. Это обусловлено прежде всего подорожанием железнодорожных билетов (+1,6%) и топлива (+0,5%), что автоматически влияет на стоимость логистики.
Табачные изделия продолжают дорожать (+1,9%), что является следствием планового повышения акцизов, подтягивая общую категорию алкоголя и табака на 1,2% вверх.
Единственной категорией, которая показала существенное снижение цен, стали одежда и обувь. Они подешевели на 2,3%, что эксперты связывают с сезоном распродаж («Черная пятница») и сменой коллекций у ритейлеров.
Комментарии - 2
Ага, а завтра 30 лютого))))
Ох же і люблять нбу з держ.службою статистики меми і анекдоти нові придумувати)))