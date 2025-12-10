В третьем квартале ВВП Украины ускорил рост до 2,1%

Украинская экономика демонстрирует признаки оживления, существенно улучшив динамику во второй половине года. После сдержанного роста в начале 2025 года, в третьем квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики 10 декабря.

Квартальный рывок

Обнародованные данные свидетельствуют о заметном ускорении экономической активности. Для сравнения: в первом и втором кварталах 2025 года темпы роста были значительно скромнее и составляли 0,8%.

Таким образом, третий квартал стал переломным моментом, когда экономика начала восстанавливаться почти в три раза быстрее, чем в первой половине года.

Динамика по сравнению с предыдущим сезоном

Положительные изменения фиксируются не только в годовом измерении, но и по сравнению с предыдущим кварталом. С учетом сезонного фактора (корректировка, которая устраняет влияние сезонных колебаний, таких как сбор урожая или праздники), реальный ВВП в июле-сентябре вырос на 0,8% по сравнению с апрелем-июнем.

Это также лучший показатель, чем в предыдущем отчетном периоде, когда квартальный прирост составлял всего 0,2%.