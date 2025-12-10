Multi от Минфин
Трамп додавил Пауелла: ФРС снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона от 3,5% до 3,75%. Это стало третьим подряд раундом смягчения денежно-кредитной политики в этом году после аналогичного решения в сентябре и октябре.

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона от 3,5% до 3,75%.
Глава ФРС Джером Пауелл

Решение ФРС

Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США (FOMC) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 3,5−3,75%, следует из сообщения на сайте регулятора. Такое решение было принято по итогам двухдневного заседания 9−10 декабря. Сокращение полностью совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.

«Экономическая активность растет умеренными темпами. Прирост рабочих мест замедлился в этом году, а уровень безработицы с сентября немного повысился. (…) Инфляция поднялась по сравнению с началом года и остается несколько повышенной, — говорится в пресс-релизе Федрезерва. — Комитет стремится обеспечить максимально возможную занятость и инфляцию на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономического прогноза остается повышенной. Комитет уделяет внимание рискам по обе стороны своего двойного мандата и считает, что за последние месяцы возросли риски снижения занятости».

Напряженный баланс внутри ФРС

Так называемый точечный график, который отражает ожидания членов комитета по дальнейшим решениям регулятора, по-прежнему предполагает только одно снижение ставки в 2026 году — с аналогичным шагом в 25 базисных пунктов, и только одно — в 2027-м.

Решение 10 декабря стало результатом напряженного баланса внутри ФРС: часть руководителей региональных резервных банков (многие из которых не имеют права голоса по ставке) настаивали на продолжении смягчения, тогда как другие опасались эффекта, который это окажет на экономическую активность с учетом инфляции, которая держится выше целевого уровня, отмечал Bloomberg.

В итоге смягчение на четверть пункта поддержали девять членов совета, один голосовал за более резкое снижение, а двое — за сохранение ставки на прежнем уровне, следует из релиза.

ФРС также принимала решение в отсутствие свежих экономических данных — это последствия приостановки работы правительства, которая длилась весь октябрь и значительную часть ноября. Официальные данные по рынку труда за ноябрь будут опубликованы только 16 декабря, а показатели инфляции — еще двумя днями позже.

Как отреагировал рынок

Основные фондовые индексы США отреагировали на решение позитивно: S&P 500 прибавил около 0,2%, технологический Nasdaq Composite сократил утреннее падение, оставаясь в минусе на 0,2%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones ускорил рост до плюс 0,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
