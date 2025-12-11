ФГВФЛ уже выплатил клиентам РВС Банка 57,3 млн грн возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 10 декабря 2025 уже выплатил вкладчикам неплатежеспособного РВС Банка 57,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что выплаты гарантированного возмещения начались 24 ноября 2025, что соответствует законодательно установленному сроку (до 20 рабочих дней со дня начала вывода банка с рынка).

Суммы и порядок выплат

Общая гарантированная сумма возмещения в АО РВС Банк составляет 293,9 млн грн.

В настоящее время, во время работы временной администрации, ФГВФЛ в первую очередь выплачивает средства за:

Договорами банковского вклада, срок действия которых истек по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 года.

Договорами банковского счёта.

По этим категориям выплате подлежит 157,3 млн. грн.

Источник средств: Фонд не финансируется из Госбюджета

Директор финансового фонда Елена Нужненко развеяла распространенный миф о том, что выплаты вкладчикам являются обузой для налогоплательщиков.

«Несмотря на распространенный в обществе миф, выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков и в целом функционирование системы гарантирования вкладов не ложатся дополнительным бременем на плечи налогоплательщиков, поскольку Фонд не финансируется из госбюджета», — отметила она.

По ее словам, структура поступлений в Фонд состоит преимущественно из:

Регулярные взносы банков-участников (57,4% поступлений за 2024 год).

Доходов от инвестирования в государственные ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) (33,5% поступлений за 2024 год).

Общие поступления в Фонд за 2024 составили 14,8 млрд грн. На сегодняшний день системой гарантирования накоплено более 50 млрд грн ликвидных активов.

Предыстория

Как писал ранее Минфин, 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО РВС Банк к категории неплатежеспособных. Уже 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.