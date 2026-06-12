НБУ установил курсы на понедельник: доллар подешевел на 11 копеек

Национальный банк Украины установил на 15 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8144 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 11 копеек.

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В понедельник НБУ установил такой курс доллара: 44,81 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу (44,92 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,85 грн, что на 2 копейки больше, чем в пятницу (51,83 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

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