«Услуги не было — платежек быть не может»: Кабмин проверит летние счета за январское отопление в Киеве

Жители столицы начали получать платежи за отопление за январь 2026 года. Ситуация с неожиданными «летними» начислениями вызвала резонанс и уже достигла уровня руководства государства.

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Во время часа вопросов правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет Министров инициирует масштабную проверку обоснованности этих счетов. Она подчеркнула: если киевляне не получали услугу в полном объеме из-за обстрелов или аварий, никаких начислений быть не должно.

«Вицепремьер Алексей Владимирович Кулеба сейчас будет заниматься тем, по каким адресам выставлены соответствующие платежки. Согласно закону и постановлению Кабинета Министров, если услуга не предоставлялась в полном объеме, такие платежки не имеют и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься», — подчеркнула глава правительства.

Почему платежки пришли летом

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» задержку с начислениями объясняют длительным поиском законного механизма для компромиссного расчета. По словам директора СПП «Энергосбыт» Константина Лопатина, январь 2026 стал самым холодным за последние 16 лет (со среднесуточной температурой -7,6 ºС), а из-за российских обстрелов инфраструктуры системы работали в экстренном режиме, что привело к массовым перебоям и снижению качества теплоносителя.

Коммунальщики уверяют, что не просто «выставили счета», а выполнили автоматический пересчет в сторону уменьшения для 99% потребителей — это более 1 миллиона столичных квартир. Расчет провели на основании майского постановления Кабмина № 683, которое дает алгоритм снижения платы за отсутствующее или некачественное тепло.

Лопатин пояснил, что в условиях штатной работы и аномальных морозов общая сумма начислений в Киеве должна составить 1,85 млрд грн. Благодаря автоматическому перерасчету фактическая сумма снизилась до 1,13 млрд. грн. При этом общий размер скидки для киевлян превысил 720 млн грн, а средний размер платежки уменьшился почти на 40%.

В КП «Киевтеплоэнерго» отмечают, что продолжительность отсутствия тепла высчитывалась индивидуально для каждого дома в зависимости от степени его энергоэффективности, аварийных отключений света и скорости переключения на резервные источники.

Сам факт начисления в межотопительный период коммунальщики называют попыткой «уменьшить финансовую нагрузку на семьи».

В настоящее время правительство выясняет, насколько задекларированная предприятием 40% скидка соответствует реальному времени, в течение которого киевляне оставались в холодных квартирах.