українська
Читати українською

11 декабря 2025, 10:15

Фонд гарантирования вкладов выбрал инвестора для обанкротившегося РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов нашел инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка. На конкурс поступило три заявки от потенциальных участников, однако имя победителя ФГВФЛ пока не раскрывает. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Фонда.

Фонд гарантирования вкладов нашел инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно об инвесторе

«Фонд получил три достойных предложения и выбрал то, что соответствует принципу наименьших затрат», — говорится в сообщении.

Победителя конкурса обнародуют не позднее чем через пять рабочих дней после заключения договора.

Среди потенциальных претендентов на выкуп РВС Банка были два украинских банка Асвио Банк и Таскомбанк Сергей Тигипко и эстонский финтех Iute. Имя четвертого инвестора узнать не удалось.

Читайте также: РВС Банком интересуются три инвестора: ФГВФЛ проводит открытый конкурс

Три сценария спасения банка

Потенциальным инвесторам и принимающим банкам предлагается три возможных варианта урегулирования ситуации с РВС Банком:

  • Продажа банка как целостного актива.
  • Создание переходного банка с последующей его продажей.
  • Передача части активов и обязательств принимающему банку.

ФГВФЛ отмечает, что эти варианты более выгодны, чем полная ликвидация, для вкладчиков, кредиторов и системы гарантирования вкладов в целом. Победу одержит только предложение, которое будет соответствовать принципу наименьших затрат для Фонда.

Преимущества для инвесторов и положительный опыт

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай подчеркнула, что участие в урегулировании выгодно и для самих инвесторов, поскольку это дает им возможность масштабировать бизнес и расширить клиентскую базу.

В качестве примера успешного сотрудничества она привела кейс Коминвестбанка, часть активов и пассивов которого была передана принимающему банку.

«Это позволило не только сохранить средства вкладчиков-физлиц, но и обеспечить успешное удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди — юридических лиц. К началу ноября уровень удовлетворения их требований составил 83%», — сообщила Билай.

Читайте: ФГВФЛ заверил, что имеет достаточно средств на выплаты вкладчикам РВС Банка

Предыстория

Как писал ранее Минфин, 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО РВС Банк к категории неплатежеспособных. Уже 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
