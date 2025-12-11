Фонд гарантирования вкладов нашел инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка. На конкурс поступило три заявки от потенциальных участников, однако имя победителя ФГВФЛ пока не раскрывает. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Фонда.
Фонд гарантирования вкладов выбрал инвестора для обанкротившегося РВС Банка
Что известно об инвесторе
«Фонд получил три достойных предложения и выбрал то, что соответствует принципу наименьших затрат», — говорится в сообщении.
Победителя конкурса обнародуют не позднее чем через пять рабочих дней после заключения договора.
Среди потенциальных претендентов на выкуп РВС Банка были два украинских банка Асвио Банк и Таскомбанк Сергей Тигипко и эстонский финтех Iute. Имя четвертого инвестора узнать не удалось.
Три сценария спасения банка
Потенциальным инвесторам и принимающим банкам предлагается три возможных варианта урегулирования ситуации с РВС Банком:
- Продажа банка как целостного актива.
- Создание переходного банка с последующей его продажей.
- Передача части активов и обязательств принимающему банку.
ФГВФЛ отмечает, что эти варианты более выгодны, чем полная ликвидация, для вкладчиков, кредиторов и системы гарантирования вкладов в целом. Победу одержит только предложение, которое будет соответствовать принципу наименьших затрат для Фонда.
Преимущества для инвесторов и положительный опыт
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай подчеркнула, что участие в урегулировании выгодно и для самих инвесторов, поскольку это дает им возможность масштабировать бизнес и расширить клиентскую базу.
В качестве примера успешного сотрудничества она привела кейс Коминвестбанка, часть активов и пассивов которого была передана принимающему банку.
«Это позволило не только сохранить средства вкладчиков-физлиц, но и обеспечить успешное удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди — юридических лиц. К началу ноября уровень удовлетворения их требований составил 83%», — сообщила Билай.
Предыстория
Как писал ранее Минфин, 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО РВС Банк к категории неплатежеспособных. Уже 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.
