Ощадбанк готовит масштабное обновление: какие сервисы будут недоступны

Ощадбанк предупредил о масштабных обновлениях. Из-за технических работ для клиентов 14 июня 2026 года будет недоступно приложение «Мобильный Ощад». Ограничения также коснутся отделений финансового учреждения. Уведомление об этом появилось в мобильном приложении Ощада.

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Технические работы

Как сообщили в банке, в период с 03:45 до 22:00 14 июня будут проходить технические работы, чтобы «повысить стабильность и надежность систем банка».

Именно поэтому клиенты в настоящее время не смогут воспользоваться рядом услуг.

операции с депозитами и счетами;

обмен валют;

формирование деклараций.

К тому же, 14 июня не будут работать отделения Ощада по всей стране.