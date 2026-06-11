Ощадбанк предупредил о масштабных обновлениях. Из-за технических работ для клиентов 14 июня 2026 года будет недоступно приложение «Мобильный Ощад». Ограничения также коснутся отделений финансового учреждения. Уведомление об этом появилось в мобильном приложении Ощада.
Ощадбанк готовит масштабное обновление: какие сервисы будут недоступны
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Технические работы
Как сообщили в банке, в период с 03:45 до 22:00 14 июня будут проходить технические работы, чтобы «повысить стабильность и надежность систем банка».
Именно поэтому клиенты в настоящее время не смогут воспользоваться рядом услуг.
- операции с депозитами и счетами;
- обмен валют;
- формирование деклараций.
К тому же, 14 июня не будут работать отделения Ощада по всей стране.
Источник: Минфин
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