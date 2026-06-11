К закрытию межбанка в четверг, 11 июня, курс доллара снизился на 19 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 27 копеек в покупке и на 28 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
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Открытие 11 июня
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Закрытие 11 июня
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Изменения
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45,07/45,10
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44,88/44,91
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19/19
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52,02/52,05
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51,75/51,77
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27/28
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,75−45,22 грн. Евро покупают за 51,65 грн, а продают за 52,32 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,90, евро — 52,00−52,23 грн.
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Источник: Минфин
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