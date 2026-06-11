Как изменяются платежные привычки в Украине и мире

По данным WayForPay, в 2025 году через платформу было произведено более 3,38 млн оплат. Банковская карта оставалась безоговорочным лидером: на нее пришлось 2,55 млн платежей, или 75,29% от общего количества. Apple Pay обеспечил 554,7 тыс. операций и долю 16,41%, а Google Pay — 280,8 тыс. оплат и 8,31%.

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Несмотря на преобладание карты, цифровые кошельки уже занимали заметную долю рынка. Совокупно Apple Pay и Google Pay обеспечили 24,71% всех транзакций. Другими словами, уже в 2025 году почти каждая четвертая оплата проходила через цифровой кошелек.

Доля цифровых кошельков продолжает расти

Данные WayForPay по состоянию на май 2026 показывают продолжение этого тренда. Карта остается основным способом оплаты и обеспечивает 68,74% всех транзакций, однако Apple Pay уже занимает 20,56%, а Google Pay — 10,70%.

Украина уже почти полностью перешла на безналичные платежи

Рост цифровых кошельков происходит на фоне общей цифровизации платежей. По данным НБУ, в I квартале 2026 года доля безналичных операций с платежными картами достигла 96% по количеству и 67,3% по сумме. Для сравнения, в 2025 г. эти показатели составляли 95,5% и 65,4% соответственно.

Наибольшую долю безналичных сделок составляют расчеты в торговой и сервисной сети — 74,3% всех сделок по количеству. Еще 14,5% приходится на оплату товаров и услуг в Интернете. То есть вопрос перехода от наличных к цифровым платежам для большинства украинцев уже решен. Сегодня меняется другое — способ, которым люди оплачивают покупки.

Украинцы все реже пользуются физической картой

Именно здесь становится заметна роль цифровых кошельков. По состоянию на март 2026 года в Украине насчитывалось 20,6 млн токенизированных платежных карт. Это означает, что каждая третья активная карта уже добавлена к цифровому кошельку или другому токенизированному сервису. В то же время более 57% активных карт являются бесконтактными, что также свидетельствует о постепенном отказе от традиционных платежных сценариев.

Еще более показательна другая цифра: только 0,9% операций в торговой сети осуществлялись через физическое считывание карты. Остальные проходили через бесконтактную карточку, смартфон, смартчасы или другое устройство. Да, украинцы все реже взаимодействуют с самой картой даже тогда, когда платят ею. Именно этот тренд во многом объясняет рост Apple Pay и Google Pay по статистике WayForPay.

Это не украинская особенность, а глобальный тренд

То, что сегодня происходит в Украине, повторяет изменения, уже несколько лет наблюдаемые на мировом платежном рынке. По данным Worldpay Global Payments Report 2025, цифровые кошельки уже обеспечивают около 66% мирового e-commerce и 38% стоимости платежей в физической торговле. Для сравнения, десять лет назад их доля в онлайн-коммерции составила около 34%.

Аналитики ожидают, что к 2030 году доля цифровых способов оплаты в e-commerce приблизится к 80%. Фактически цифровые кошельки постепенно становятся основным способом взаимодействия пользователя с платежной инфраструктурой. При этом сами карты никуда не исчезают — меняется только способ их использования.

Покупатели все реже вводят реквизиты карты вручную

Один из самых заметных глобальных трендов описывает Visa. По данным компании, доля e-commerce-платежей с ручным вводом карточных данных сократилась почти с половины всех операций в 2019 году до 16% в 2025 году. В то же время распространяются токенизация, цифровые кошельки и сценарии оплаты в один клик.

По сути, покупатель все реже видит номер своей карты при оплате. Платежная инфраструктура остается карточной, но взаимодействие с ней становится более быстрым и почти незаметным для пользователя.

Скорость checkout стала фактором продаж

Трансформация платежей связана не только с технологиями, но и изменением ожиданий покупателей. По данным Adyen, 37% потребителей могут отказаться от покупки, если процесс оплаты занимает слишком много времени. Checkout.com также сообщает, что 66% покупателей считают качество платежного процесса одним из ключевых факторов доверия к онлайн-магазину.

Именно поэтому поддержка Apple Pay, Google Pay, сохраненных карт и других быстрых сценариев оплаты постепенно становится стандартом для современного e-commerce. По мнению аналитиков WayForPay, конкуренция постепенно смещается от самого факта приема платежей к качеству платежного опыта: чем меньше действий нужно покупателю для завершения покупки, тем выше вероятность успешной конверсии.

Какими будут платежи в ближайшие годы

Глобальные прогнозы показывают, что роль цифровых кошельков и токенизированных платежей продолжит расти. Mastercard среди ключевых трендов 2026 года называет цифровые кошельки, токенизацию, мгновенные платежи, биометрию и AI-commerce. Компания прогнозирует, что количество пользователей цифровых кошельков превысит 5,2 млрд человек уже в ближайшие годы.

Visa ожидает, что 2026 год станет первым годом, когда половина всех потребительских платежей в мире будет осуществляться через цифровые формы использования банковских карт. Аналитики McKinsey также отмечают, что платежная индустрия переходит к конкуренции различных платежных сценариев — цифровых кошельков, мгновенных платежей, локальных методов оплаты и новых цифровых сервисов.

Airwallex обращает внимание еще на один тренд: универсального checkout для всех рынков становится недостаточно. Покупатели ожидают видеть привычные для себя способы оплаты, поэтому бизнесу все чаще приходится адаптировать платежный опыт под конкретную аудиторию и ее привычки поведения.