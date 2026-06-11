Банки Украины заработали 34,7 млрд грн: кто возглавил рейтинг

По итогам января-апреля 2026 года украинские банки заработали 34,7 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Самым прибыльным остается Приватбанк, на который пришлось 16,09 млрд грн, или 46,3% от общего результата системы. В пятерку лидеров также вошли Универсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Об этом пишет аналитик Андрей Шевчишин.