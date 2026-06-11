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11 июня 2026, 16:42 Читати українською

Банки Украины заработали 34,7 млрд грн: кто возглавил рейтинг

По итогам января-апреля 2026 года украинские банки заработали 34,7 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Самым прибыльным остается Приватбанк, на который пришлось 16,09 млрд грн, или 46,3% от общего результата системы. В пятерку лидеров также вошли Универсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Об этом пишет аналитик Андрей Шевчишин.

По итогам января-апреля 2026 года украинские банки заработали 34,7 млрд грн чистой прибыли после налогообложения.
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Наиболее прибыльные банки

  • Приватбанк 16,09 млрд грн (доля 46,3%)
  • Универсал (с Моно) 2,59 млрд грн (доля 7,5%)
  • Сбербанк 2,22 млрд грн (доля 6,4%)
  • Райффайзен банк 2,04 млрд грн (доля 5,9%)
  • ПУМБ 1,92 млрд грн (доля 5,5%).

Операции с населением

Наибольшая концентрация депозитов населения (всего по системе 489,43 млрд грн)

  • Ощадбанк — 104,47 млрд грн (доля 21,3% от общей суммы)
  • Приватбанк — 96,56 млрд грн (доля 19,7% от общей суммы)
  • Универсал — 31,75 млрд грн
  • Сенс банк — 28,36 млрд грн
  • ПУМБ — 26,66 млрд грн.

Наибольшая концентрация средств населения на счетах (без депозитов, всего по системе 997,5 млрд грн)

  • Приватбанк — 457,95 млрд грн (доля 45,9% от общей суммы)
  • Ощад — 137,55 млрд грн (доля 13,8% от общей суммы)
  • Универсал — 78,99 млрд грн
  • Райффайзен банк — 69,33 млрд грн
  • Укрсиббанк — 45,62 млрд грн.

Наибольшая активность в кредитовании населения (всего кредиты населения 326,2 млрд грн)

  • Приватбанк — 110,41 млрд грн (доля 33,8% от общей суммы)
  • Универсал — 68,25 млрд грн (доля 20,9% от общего числа)
  • Ощад — 28,32 млрд грн
  • ПУМБ — 26,57 млрд грн
  • Таскомбанк — 16,37 млрд грн.

Операции с бизнесом

Наибольшая концентрация средств бизнеса на счету (с учетом депозитов, всего по системе 1737,3 млрд грн)
  • Ощад — 187,49 млрд грн
  • Приватбанк — 182,72 млрд грн
  • Укрэксимбанк — 155,79 млрд грн
  • Укргазбанк — 132,83 млрд грн
  • Райффайзен банк — 121,83 млрд грн

Наибольшая активность в кредитовании бизнеса (всего кредиты бизнеса 844,6 млрд грн)

  • Ощад — 105,3 млрд грн
  • Укрэксимбанк — 91 млрд грн
  • Укргазбанк — 85,6 млрд грн
  • ПУМБ — 84,98 млрд грн
  • Райффайзен банк — 79,99 млрд грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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