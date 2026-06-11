Курс валют на 11 июня: доллар и евро в банках продолжили рост

В четверг, 11 июня, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 7 копеек.

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Средний курс доллара в обменных пунктах упал на 5 копеек в покупке и подорожал на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,75−45,27 грн. Евро покупают за 51,67 грн, а продают за 52,37 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,00, евро — 52,11−52,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,07−46,10 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,02−53,19 грн/евро.

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