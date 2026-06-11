Национальный банк Украины установил на 12 июня 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,9256 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
НБУ установил курсы на пятницу: доллар подешевел на 5 копеек
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Курс доллара
В пятницу НБУ установил такой курс доллара: 44,92 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в четверг (44,97 грн), когда был установлен новый исторический максимум доллара.
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,83 грн, что на 6 копеек меньше, чем в четверг (51,89 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
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Источник: Минфин
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