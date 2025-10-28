Главное за вторник: законопроект о «дропах», фейковые письма от налоговой, российская нефть под санкциями

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения Соединенными Штатами санкций против ключевых энергетических компаний РФ — «Лукойла» и «Роснефти». Нефтепереработчики ожидают разъяснений от правительства и поставщиков относительно работы в новых условиях.

Санкции США обвалили цену на ключевой сорт российской нефти из-за отказа Китая

Стоимость одного из основных экспортных сортов российской нефти ESPO резко упала после того, как западные санкции вынудили китайских нефтепереработчиков отменить часть закупок. Теперь этот сорт предлагается со скидкой по отношению к мировому эталону Brent, хотя еще на прошлой неделе он торговался с премией.

В Налоговой предупредили о фейковых письмах от их имени