Главные финансовые новости за вторник, 28 октября.
Главное за вторник: законопроект о «дропах», фейковые письма от налоговой, российская нефть под санкциями
В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»
28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов». Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. «Это очень важная инициатива, которую мы более года разрабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ВСК», — написал Железняк.
Президент подписал закон о создании специализированного госбанка
Президент Владимир Зеленский 27 октября подписал закон о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.
Индийские НПЗ заморозили новые заказы на российскую нефть из-за санкций США
Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения Соединенными Штатами санкций против ключевых энергетических компаний РФ — «Лукойла» и «Роснефти». Нефтепереработчики ожидают разъяснений от правительства и поставщиков относительно работы в новых условиях.
Санкции США обвалили цену на ключевой сорт российской нефти из-за отказа Китая
Стоимость одного из основных экспортных сортов российской нефти ESPO резко упала после того, как западные санкции вынудили китайских нефтепереработчиков отменить часть закупок. Теперь этот сорт предлагается со скидкой по отношению к мировому эталону Brent, хотя еще на прошлой неделе он торговался с премией.
В Налоговой предупредили о фейковых письмах от их имени
В последние дни по стране массово рассылают фейковые электронные письма «от имени» Государственной налоговой службы Украины. В ГНС подчеркнули, что служба не имеет к этой рассылке никакого отношения.
Реструктуризация разработчика ChatGPT: Microsoft получает 27% OpenAI
Microsoft Corp. и OpenAI завершили процесс согласования нового партнерского соглашения, устранив ключевой фактор неопределенности для инвесторов обеих компаний. Соглашение открывает путь для реструктуризации разработчика ChatGPT в более традиционную коммерческую компанию и закрепляет доступ Microsoft к его передовым технологиям.
