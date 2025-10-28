Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 октября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: законопроект о «дропах», фейковые письма от налоговой, российская нефть под санкциями

Главные финансовые новости за вторник, 28 октября.

Главные финансовые новости за вторник, 28 октября.

В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»

28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов». Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. «Это очень важная инициатива, которую мы более года разрабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ВСК», — написал Железняк.

Президент подписал закон о создании специализированного госбанка

Президент Владимир Зеленский 27 октября подписал закон о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

Индийские НПЗ заморозили новые заказы на российскую нефть из-за санкций США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения Соединенными Штатами санкций против ключевых энергетических компаний РФ — «Лукойла» и «Роснефти». Нефтепереработчики ожидают разъяснений от правительства и поставщиков относительно работы в новых условиях.

Санкции США обвалили цену на ключевой сорт российской нефти из-за отказа Китая

Стоимость одного из основных экспортных сортов российской нефти ESPO резко упала после того, как западные санкции вынудили китайских нефтепереработчиков отменить часть закупок. Теперь этот сорт предлагается со скидкой по отношению к мировому эталону Brent, хотя еще на прошлой неделе он торговался с премией.

В Налоговой предупредили о фейковых письмах от их имени

В последние дни по стране массово рассылают фейковые электронные письма «от имени» Государственной налоговой службы Украины. В ГНС подчеркнули, что служба не имеет к этой рассылке никакого отношения.

Реструктуризация разработчика ChatGPT: Microsoft получает 27% OpenAI

Microsoft Corp. и OpenAI завершили процесс согласования нового партнерского соглашения, устранив ключевой фактор неопределенности для инвесторов обеих компаний. Соглашение открывает путь для реструктуризации разработчика ChatGPT в более традиционную коммерческую компанию и закрепляет доступ Microsoft к его передовым технологиям.

