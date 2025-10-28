В Налоговой предупредили о фейковых письмах от их имени

В последние дни по стране массово рассылают фейковые электронные письма «от имени» Государственной налоговой службы Украины. В ГНС подчеркнули, что служба не имеет к этой рассылке никакого отношения. Об этом написала и.о.Председателя Налоговой службы Леся Карнаух.