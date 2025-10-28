В последние дни по стране массово рассылают фейковые электронные письма «от имени» Государственной налоговой службы Украины. В ГНС подчеркнули, что служба не имеет к этой рассылке никакого отношения. Об этом написала и.о.Председателя Налоговой службы Леся Карнаух.
В Налоговой предупредили о фейковых письмах от их имени
Как отметила Карнаух, тема письма — сообщение о проведении «финансовой проверки по факту легализации средств» по определенной организации.
ГНС просит всех плательщиков быть внимательными.
«Письма содержат вредоносное программное обеспечение. Открытие прикрепленного файла приводит к запуску вредоносной программы, которая создает технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональному компьютеру пользователя. Существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами», — написала Карнаух.
ДПС советует:
- не открывать вложения в подозрительных электронных письмах;
- соблюдать правила личной кибергигиены;
- быть осторожными даже при получении сообщений от известных адресатов — злоумышленники могут подделать адрес отправителя;
- по возможности проверять достоверность полученного письма, подтверждая факт его отправки отправителем.
Источник: Минфин
