Санкции США обвалили цену на ключевой сорт российской нефти из-за отказа Китая

Стоимость одного из основных экспортных сортов российской нефти ESPO резко упала после того, как западные санкции вынудили китайских нефтепереработчиков отменить часть закупок. Теперь этот сорт предлагается со скидкой по отношению к мировому эталону Brent, хотя еще на прошлой неделе он торговался с премией. Об этом сообщает Bloomberg 28 октября.

От премии к дисконту

Как сообщили трейдеры, работающие на рынке, на этой неделе спотовые партии нефти ESPO, отгружаемой из дальневосточных портов России, предлагались с дисконтом в 50 центов за баррель к эталонной марке ICE Brent. Еще на прошлой неделе, до введения последнего раунда санкций, эта нефть продавалась с премией более $1 за баррель.

Последствия санкций против «Роснефти» и «Лукойла»

Нефтяной рынок внимательно следит за признаками сбоев и перенаправления потоков после того, как США внесли в «черный список» крупнейших российских производителей — «Роснефть» и «Лукойл». Целью Вашингтона является усиление давления на Москву для прекращения войны в Украине. Этот шаг США последовал за ужесточением ограничений на торговлю российскими энергоносителями со стороны Европейского Союза. На прошлой неделе новости о санкциях уже привели к росту мировых цен на нефть, поскольку переработчики начали искать альтернативные источники сырья.

Реакция Китая: Государственные НПЗ отменяют, «самовары» думают

ESPO является популярным сортом как среди государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Китая, так и среди частных независимых переработчиков, известных как «самовары» (teapots). Последние имеют опыт работы с подсанкционной нефтью, например, из Ирана.

После введения санкций США китайские государственные компании, включая Sinopec, отменили некоторые закупки морских партий российской нефти, преимущественно сорта ESPO.

По данным Vortexa Ltd., «самовары» обычно импортируют около 800 000 баррелей в сутки дальневосточных российских сортов (ESPO, Sokol, Sakhalin Blend), и ожидается, что этот спрос «останется стабильным». Однако пока неясно, смогут ли они поглотить те объемы, от которых отказались другие переработчики.

Стратегия США

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» стали первыми значительными ограничениями против нефтяной промышленности РФ после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Как сообщали источники, знакомые с планами администрации, цель состоит в том, чтобы сделать торговлю для Москвы более дорогой и рискованной, но не спровоцировать резкий скачок мировых цен на нефть.