українська
28 октября 2025, 14:44

Индийские НПЗ заморозили новые заказы на российскую нефть из-за санкций США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения Соединенными Штатами санкций против ключевых энергетических компаний РФ — «Лукойла» и «Роснефти». Нефтепереработчики ожидают разъяснений от правительства и поставщиков относительно работы в новых условиях. Об этом сообщает Reuters 28 октября, ссылаясь на источники в отрасли.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения Соединенными Штатами санкций против ключевых энергетических компаний РФ — «Лукойла» и «Роснефти».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Ожидание ясности и поиск альтернатив

Как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, индийские компании сейчас воздерживаются от заключения новых соглашений на поставку российской нефти. Некоторые из них для удовлетворения своих потребностей обратились к спотовым рынкам (где соглашения заключаются на ближайшую поставку).

В частности, государственная компания Indian Oil (IOC) выпустила тендер на закупку нефти, а частный гигант Reliance Industries увеличил закупки на спотовом рынке.

Эти шаги являются прямой реакцией на новые санкции США, введенные в прошлый четверг против двух крупнейших российских нефтедобытчиков, а также на аналогичные ограничения со стороны ЕС и Великобритании.

Основная обеспокоенность индийских компаний связана с возможностью попадания под вторичные санкции и проблемами с проведением платежей.

Индия — ключевой рынок для России

Эта пауза со стороны индийских НПЗ может стать серьезным ударом по российскому экспорту. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за первые девять месяцев 2025 года Индия покупала в среднем 1,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляло 40% от всего экспорта России.

В то же время еще до введения новых санкций импорт российской нефти в Индию уже демонстрировал тенденцию к снижению. По данным торговых источников и данным о перевозках, в период с апреля по сентябрь он упал на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причинами стали уменьшение скидок на российскую нефть и ее дефицит на рынке, что заставило индийские НПЗ искать больше нефти на Ближнем Востоке и в США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
