Главное за вторник: прогноз МВФ, серебро обновило максимум

МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%

Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% с ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%. Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем изначально опасались.

Минфин привлек почти 20 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 14 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,57 млрд грн в эквиваленте, что на 3,74 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 23,31 млрд грн.

Стоимость серебра превысила $52

Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в декабре 2025 года превысила $52,1 за тройскую унцию.

Крипторынок потерял $150 млрд из-за торговой войны США и Китая

Общая стоимость рынка криптовалют упала более чем на $150 миллиардов за сутки на фоне резкой распродажи, вызванной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Ведущие цифровые активы, в частности Bitcoin и Ether, продолжают снижаться после исторической волны ликвидаций, начавшейся в выходные.

Активы BlackRock достигли рекордных $13,5 трлн на фоне бума ETF-фондов

Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock сообщил о рекордном объеме активов под управлением (AUM), который по итогам третьего квартала 2025 года достиг $13,5 трлн. Доход компании вырос на 25%, однако чистая прибыль снизилась из-за затрат на поглощения.