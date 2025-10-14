Multi от Минфин
українська
14 октября 2025, 9:58 Читати українською

Стоимость серебра превысила $52

Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в декабре 2025 года превысила $52,1 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex.

Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в декабре 2025 года превысила $52,1 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиВ то же время спотовая цена на металл чуть выше и пробила значение в $53 за тройскую унцию.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В то же время спотовая цена на металл чуть выше и пробила значение в $53 за тройскую унцию. Такие данные опубликовало агентство Reuters по данным LSEG. Издание также отмечает, что в ходе торгов цена достигала рекордного максимума в $53,45.

Росту цен на металл способствуют ожидания инвесторов в отношении дальнейшего цикла снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), а также общая напряженность, сложившаяся на спотовом рынке.

Последняя стала следствием торговой войны между США и Китаем. Отношения двух стран особенно обострились после того, как 10 октября Китай объявил о расширении контроля за экспортом редкоземельных металлов.

Читайте также: Золото и серебро обновили исторические максимумы на фоне торговой войны США и Китая

Действия китайского лидера побудили главу Белого дома выступить с угрозой введения 100%-х пошлин на китайские товары и взаимного расширения экспортного надзора за критически важным программным обеспечением, произведенным в США, пишет Reuters.

В это же время стоимость фьючерсов на золото в очередной раз обновила исторический максимум. В моменте котировки декабрьского фьючерса на Comex превысили $4 182 за унцию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
