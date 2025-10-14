Активы BlackRock достигли рекордных $13,5 трлн на фоне бума ETF-фондов

Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock сообщил о рекордном объеме активов под управлением (AUM), который по итогам третьего квартала 2025 года достиг $13,5 трлн. Доход компании вырос на 25%, однако чистая прибыль снизилась из-за затрат на поглощения. Главным драйвером роста стали массовые инвестиции в биржевые фонды (ETF) подразделения iShares. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Двигатели роста: ETF и частные рынки

За третий квартал BlackRock привлек $205 миллиардов новых клиентских средств. Ключевую роль в этом сыграли ETF-фонды, которые привлекли львиную долю этих денег, продемонстрировав рекордный квартал. Сильный спрос также наблюдался на продукты частных рынков и фонды денежного рынка. В целом активы под управлением подразделения iShares превысили $5 трлн, а в кэш-менеджменте — $1 трлн.

Общий доход компании вырос на 25,2% в годовом исчислении, достигнув $6,51 миллиарда. Этому способствовали благоприятные рыночные условия и доходы от недавно приобретенных компаний GIP и HPS.

Технологии и комментарий руководства

Доходы от технологических услуг, в частности от флагманской платформы управления рисками Aladdin, выросли до $515 млн. Этому также способствовало недавнее приобретение поставщика данных Preqin.

Генеральный директор BlackRock Лоренс Финк отметил, что компания входит в традиционно самый сильный четвертый квартал с мощной динамикой. «Наша единая платформа, опирающаяся на модель публично-частных инвестиций, технологию Aladdin и общую культуру, готова воспользоваться крупнейшими возможностями на глобальных рынках капитала», — заявил он.

Финансовые результаты и реакция рынка

Несмотря на рост дохода, официальная (GAAP) прибыль на акцию (EPS) упала на 23% до $8,43. Это связано с безналичными расходами на поглощение. В то же время скорректированная прибыль на акцию, которая не учитывает эти расходы, выросла на 1% до $11,55 и превзошла ожидания аналитиков.

В течение квартала компания выкупила собственные акции на сумму $375 миллионов. С начала года акции BlackRock выросли на 12,7%.