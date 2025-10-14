Минфин привлек почти 20 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 14 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,57 млрд грн в эквиваленте, что на 3,74 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 23,31 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,57 млрд грн под 16,34% с погашением 18 ноября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

2,38 млрд грн под 17,10% с погашением 23 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

3,13 млрд грн под 17,80% с погашением 15 ноября 2028 (первичное размещение);

5,15 млрд грн под 14,89% с погашением 25 июля 2029 (первичное размещение).

В иностранной валюте:

$151,17 млн под 4,02% с погашением 17 июня 2027 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 4,09%).

В Министерстве финансов отметили, что по результатам уже двух аукционов в октябре в государственный бюджет уже привлечено 42,8 млрд. грн. в эквиваленте. С начала 2025 года — 451,3 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн грн.

Все привлеченные средства направляются в поддержку ВСУ и укрепление финансовой устойчивости государства. Министерство финансов проводит аукционы каждый вторник. Номинал одной облигации — 1 000 грн, $1 000 или 1 000 евро.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.