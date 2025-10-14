Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 октября 2025, 16:45

МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%

Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% с ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%.

Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% с ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%.

Детали

Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем первоначально опасались.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем первоначально опасались. Однако организация предупредила, что потенциальная эскалация торговой войны между США и Китаем, которой угрожает президент Дональд Трамп, представляет «значительный риск» для глобального экономического роста.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что недавние торговые соглашения между США и крупнейшими экономиками позволили избежать худших последствий тарифных угроз Трампа при минимальных ответных мерах. Это второе повышение прогноза роста МВФ с апреля, когда фонд прогнозировал более пессимистичный рост в 2,8% после введения Трампом широких «взаимных» тарифов.

Однако напряженность усилилась в пятницу, когда Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на китайские товары, в дополнение к существующим тарифам, которые в среднем составляют 55%, в ответ на расширение Пекином экспортного контроля над редкоземельными металлами.

Министр финансов Скотт Бессент в понедельник заявил, что ведутся переговоры для предотвращения серьезной эскалации торговой войны.

Сценарий МВФ с понижательными рисками показывает, что если тарифы на китайские товары увеличатся на 30 процентных пунктов, а на товары из Японии, еврозоны и азиатских развивающихся рынков — на 10 процентных пунктов, глобальный рост может снизиться на 0,3 процентных пункта в 2026 году, причем негативное влияние увеличится до более чем 0,6 процентных пункта к 2028 году.

Рост экономики США остается устойчивым в базовом прогнозе МВФ, с небольшим повышением до 2,0% на 2025 год с предыдущих 1,9%, и 2,1% на 2026 год. Эти показатели остаются ниже темпов роста 2024 года, составляющих 2,8%.

Прогноз роста еврозоны улучшился до 1,2% с 1,0%, благодаря фискальной экспансии в Германии и сильной динамике в Испании. Япония показала значительное увеличение до 1,1% с 0,7%, выигрывая от ускоренной торговли и более сильного роста заработной платы.

МВФ сохранил прогнозы роста Китая на уровне 4,8% на 2025 год и 4,2% на 2026 год, предупредив при этом, что «перспективы остаются тревожными» с повышенными рисками для финансовой стабильности, поскольку сектор недвижимости продолжает испытывать трудности.

Прогнозы глобальной инфляции в целом остались неизменными: 4,2% на 2025 год и 3,7% на 2026 год, хотя МВФ отметил расхождения между странами, с ростом прогнозов инфляции в США, поскольку компании начинают перекладывать тарифные издержки на потребителей

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
