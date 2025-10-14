МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%

Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% с ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%.

Детали

Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем первоначально опасались. Однако организация предупредила, что потенциальная эскалация торговой войны между США и Китаем, которой угрожает президент Дональд Трамп, представляет «значительный риск» для глобального экономического роста.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что недавние торговые соглашения между США и крупнейшими экономиками позволили избежать худших последствий тарифных угроз Трампа при минимальных ответных мерах. Это второе повышение прогноза роста МВФ с апреля, когда фонд прогнозировал более пессимистичный рост в 2,8% после введения Трампом широких «взаимных» тарифов.

Однако напряженность усилилась в пятницу, когда Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на китайские товары, в дополнение к существующим тарифам, которые в среднем составляют 55%, в ответ на расширение Пекином экспортного контроля над редкоземельными металлами.

Министр финансов Скотт Бессент в понедельник заявил, что ведутся переговоры для предотвращения серьезной эскалации торговой войны.

Сценарий МВФ с понижательными рисками показывает, что если тарифы на китайские товары увеличатся на 30 процентных пунктов, а на товары из Японии, еврозоны и азиатских развивающихся рынков — на 10 процентных пунктов, глобальный рост может снизиться на 0,3 процентных пункта в 2026 году, причем негативное влияние увеличится до более чем 0,6 процентных пункта к 2028 году.