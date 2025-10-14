Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% с ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%.
МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%
Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем первоначально опасались. Однако организация предупредила, что потенциальная эскалация торговой войны между США и Китаем, которой угрожает президент Дональд Трамп, представляет «значительный риск» для глобального экономического роста.
Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что недавние торговые соглашения между США и крупнейшими экономиками позволили избежать худших последствий тарифных угроз Трампа при минимальных ответных мерах. Это второе повышение прогноза роста МВФ с апреля, когда фонд прогнозировал более пессимистичный рост в 2,8% после введения Трампом широких «взаимных» тарифов.
Однако напряженность усилилась в пятницу, когда Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на китайские товары, в дополнение к существующим тарифам, которые в среднем составляют 55%, в ответ на расширение Пекином экспортного контроля над редкоземельными металлами.
Министр финансов Скотт Бессент в понедельник заявил, что ведутся переговоры для предотвращения серьезной эскалации торговой войны.
Сценарий МВФ с понижательными рисками показывает, что если тарифы на китайские товары увеличатся на 30 процентных пунктов, а на товары из Японии, еврозоны и азиатских развивающихся рынков — на 10 процентных пунктов, глобальный рост может снизиться на 0,3 процентных пункта в 2026 году, причем негативное влияние увеличится до более чем 0,6 процентных пункта к 2028 году.
Рост экономики США остается устойчивым в базовом прогнозе МВФ, с небольшим повышением до 2,0% на 2025 год с предыдущих 1,9%, и 2,1% на 2026 год. Эти показатели остаются ниже темпов роста 2024 года, составляющих 2,8%.
Прогноз роста еврозоны улучшился до 1,2% с 1,0%, благодаря фискальной экспансии в Германии и сильной динамике в Испании. Япония показала значительное увеличение до 1,1% с 0,7%, выигрывая от ускоренной торговли и более сильного роста заработной платы.
МВФ сохранил прогнозы роста Китая на уровне 4,8% на 2025 год и 4,2% на 2026 год, предупредив при этом, что «перспективы остаются тревожными» с повышенными рисками для финансовой стабильности, поскольку сектор недвижимости продолжает испытывать трудности.
Прогнозы глобальной инфляции в целом остались неизменными: 4,2% на 2025 год и 3,7% на 2026 год, хотя МВФ отметил расхождения между странами, с ростом прогнозов инфляции в США, поскольку компании начинают перекладывать тарифные издержки на потребителей
