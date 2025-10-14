Криптовалютный рынок потерял $150 млрд из-за торговой войны США и Китая

Общая стоимость рынка криптовалют упала более чем на $150 миллиардов за сутки на фоне резкой распродажи, вызванной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Ведущие цифровые активы, в частности Bitcoin и Ether, продолжают снижаться после исторической волны ликвидаций, начавшейся в выходные. Об этом сообщает Bloomberg 14 октября.

Падение ключевых активов и массовые ликвидации

Bitcoin упал на 4% до примерно $111 200. Ether снизился на 7,8%, опустившись ниже $4 000. Меньшие, более волатильные токены понесли еще большие потери.

Распродажа, начавшаяся 10 октября после угроз президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против Китая, уже привела к принудительной ликвидации на сумму около $19 миллиардов. Нервозность среди трейдеров подчеркивается и значительным оттоком капитала: только в понедельник инвесторы вывели $756 миллионов из американских биржевых фондов (ETF) на Bitcoin и Ether.

Геополитика как катализатор

Новым толчком к падению стали действия Китая в ответ на американские санкции. Пекин ввел ограничения против американских подразделений одного из крупнейших судостроителей Южной Кореи, Hanwha Ocean Co. Эта напряженность также негативно повлияла на фондовые рынки Азии и Европы, большинство из которых во вторник находились в «красной зоне».

Прогнозы аналитиков и последствия для компаний

Аналитики предупреждают о возможном дальнейшем снижении. По словам Тимоти Мисира с платформы BRN, падение Bitcoin ниже $110 000 может спровоцировать «тестирование диапазона ликвидности $104 000 — $108 000». В компании Glassnode считают, что рынок входит в «фазу консолидации», которая будет характеризоваться осторожностью и выборочным риском.

Колебания на крипторынке больно ударили по публичным компаниям, которые делают ставку на накопление цифровых активов. Например, акции японской компании Metaplanet Inc. во вторник упали на 12% до пятимесячного минимума, в результате чего ее рыночная стоимость впервые опустилась ниже стоимости ее резервов в Bitcoin.

Что такое «ликвидация» в криптотрейдинге?

