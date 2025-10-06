Multi от Минфин
українська
6 октября 2025, 20:00

Главное за понедельник: правительство увеличило расходы, золото и биткоин обновили максимумы

Главные финансовые новости за понедельник, 6 октября.

Главные финансовые новости за понедельник, 6 октября.

Кабмин одобрил законопроект об увеличении расходов на 317 млрд грн

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагает увеличить общий план расходов в 2025 году на 317 млрд грн — эти средства пойдут на нужды сектора безопасности и обороны. Так, согласно опубликованному депутатом тексту законопроекта, план расходов планируется увеличить с 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн, то есть примерно на 317 млрд грн.

Золото взлетело до рекордного максимума выше $3 900 за унцию

Цены на золото поднялись до рекордного максимума в начале азиатских торгов в понедельник на фоне резкого ослабления иены и ожиданий снижения процентных ставок, сохраняющихся в США.

Биткойн установил исторический максимум выше $125 тысяч

5 октября биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости, обновил рекорд и вырос почти на 2,7% — до $125 245,57.

Стали «единорогом»: IT-холдинг Гороховского привлек инвестиции из США по оценке более $1 млрд

Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разработчик технологической экосистемы monobank, привлек инвестиции от американского фонда Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Сделка, которая является одной из крупнейших на украинском венчурном рынке за время полномасштабной войны, оценила компанию Олега Гороховского и Михаила Рогальского в более чем $1 миллиард, предоставив ей статус «единорога».

«Земельный банк»: государство получило 52,3 млн грн от субаренды земель

В системе Prozorro.Продажи на прошлой неделе состоялось 16 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Торги проходили в Николаевской, Харьковской, Киевской, Закарпатской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Общая площадь земельных участков, выставленных на торги, составила 3 535,86 гектаров.

Источник: Минфин
