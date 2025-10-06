5 октября биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости, обновил рекорд и вырос почти на 2,7% — до $125 245,57. Об этом сообщает агентство Reuters.
Биткоин установил исторический максимум выше $125 тысяч
Предыдущий максимум — $124 480 в середине августа — был достигнут на фоне более дружественного регуляторного подхода со стороны администрации президента США Дональда Трампа и высокого спроса со стороны институциональных инвесторов.
В пятницу цена росла уже восьмую сессию подряд, поддержанная недавним подъемом фондового рынка США и притоками средств в биржевые фонды (ETF) на биткоины.
В то же время доллар США в пятницу ослаб, понеся многонедельные потери против ведущих валют — из-за неопределенности вокруг возможного «шатдауна» правительства, затмившего перспективы и отсрочившего ключевые макроданные, в частности с рынка труда, важные для оценки состояния экономики.
