6 октября 2025, 9:43

Золото взлетело до рекордного максимума выше $3 900 за унцию

Цены на золото поднялись до рекордного максимума в начале азиатских торгов в понедельник на фоне резкого ослабления иены и сохраняющихся ожиданий снижения процентных ставок в США. Об этом пишет Investing.

Цены на золото поднялись до рекордного максимума в начале азиатских торгов в понедельник на фоне резкого ослабления иены и сохраняющихся ожиданий снижения процентных ставок в США.
Фото: depositphotos

Драгоценный металл также получил поддержку из-за сохраняющихся опасений по поводу приостановки работы правительства США, которая продолжается, поскольку законодатели не добились существенного прогресса в принятии законопроекта о расходах.

Спотовая цена на золото подскочила на 0,8% до рекордного максимума в $3 920,31 за унцию, в то время как фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 0,8% до пика в $3 944,45 за унцию.

Причина роста золота

Рост золота произошел на фоне повышенной волатильности на валютных рынках, особенно после того, как японская иена резко ослабла в утренние часы торгов.

Иена упала после того, как консервативный политик Санаэ Такаичи была избрана лидером правящей Либерально-демократической партии Японии, что открывает ей путь к посту следующего премьер-министра.

Такаичи считается сторонницей мягкой фискальной политики и, как ожидается, будет выступать против дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии. Эти ожидания негативно сказались на иене и японском рынке облигаций.

В США рынки все больше уверены, что Федеральная резервная система снова снизит процентные ставки в октябре. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в конце октября более чем в 99%, согласно данным CME Fedwatch.

Напомним

Как сообщал «Минфин», 2 октября впервые в истории стоимость золота превысила $3 900 за тройскую унцию. На максимуме декабрьский фьючерс на золото на бирже COMEX достиг отметки $3 903,55. Рост драгметалла продолжился на фоне спроса инвестора после официального объявления шатдауна правительства США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
