українська
6 октября 2025, 10:15 Читати українською

”Земельный банк”: государство получило 52,3 млн грн от субаренды земель

В системе Prozorro.Продажи на прошлой неделе состоялось 16 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель, организованных ООО «Государственный земельный банк». Об этом говорится в сообщении «Земельного банка».

В системе Prozorro.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где проходили торги

Торги проходили в Николаевской, Харьковской, Киевской, Закарпатской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Общая площадь земельных участков, выставленных на торги, составила 3535,86 гектаров.

По результатам аукционов суммарная стоимость победных ставок достигла 52,3 миллионов гривен, а с учетом налога на добавленную стоимость экономический эффект может составить 62,7 миллионов гривен.

За неделю участники торгов подали 55 предложений. В среднем субаренда одного гектара стоила 14 793 гривны. В ходе торгов стоимость лотов в среднем выросла в 4,4 раза.

Самый дорогой лот

Самый большой и дорогой лот расположен в Николаевской области. Земельный участок площадью 925,37 гектара вызвал конкуренцию среди четырех участников. Начальная ставка выросла в 4,1 раза и достигла 12,8 миллионов гривен. Средняя стоимость гектара на этом участке составила 13832 гривны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
