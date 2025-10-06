Кабмин одобрил законопроект об увеличении расходов на 317 млрд грн

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагает увеличить общий план расходов в 2025 году на 317 млрд грн — эти средства пойдут на нужды сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Что известно

Так, согласно опубликованному депутатом тексту законопроекту, план расходов планируется увеличить с 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн, то есть на примерно 317 млрд грн.

В то же время, расходы на сектор безопасности и обороны могут вырасти еще больше, поскольку кроме непосредственного увеличения финансирования оборонных статей бюджета правительство планирует урезать финансирование некоторых других программ.

Помимо увеличения расходов, законопроект предполагает увеличение плана доходов на 20 млрд грн, а предельного объема дефицита бюджета — на 294 млрд грн.