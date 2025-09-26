Главное за неделю: Ukraine Facility, прогноз ЕБРР по Украине, «репарационный кредит»

Еврокомиссия поддержала изменения программы реформ Ukraine Facility

Европейская комиссия одобрила предложенные Украиной поправки к «Плану Украины» — ключевому документу с перечнем реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз экономического роста Украины на 2025 год, снизив его до 2,5% с ранее ожидаемых 3,3%. Снижение связано с высокой неопределенностью из-за войны. При этом прогноз на 2026 год остается неизменным — 5%, при условии прекращения боевых действий и начала послевоенного восстановления.

ЕС рассматривает «репарационный кредит» Украине на сумму до 130 миллиардов евро — Reuters

По словам официальных лиц ЕС, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 130 млрд евро. Эта сумма, которая еще может быть уточнена после оценки МВФ финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы, будет базироваться на замороженных российских активах, находящихся на Западе.

В Украине ускорилась промышленная инфляция до 7,3%

В августе 2025 года рост цен производителей промышленной продукции ускорился до 7,3% в годовом измерении, тогда как месяцем ранее составлял 4,7%.

Минфин привлек 14 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 23 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,09 млрд грн в эквиваленте, что на 6,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,56 млрд грн.

НБУ запретил криптокошелек Trustee Plus

Национальный банк принял решение признать услуги компании Trustee Global UAB, предоставляемые через приложение (криптокошелек) TRUSTEE PLUS, содержащими признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации Нацбанком, и запретил их предоставление.