українська
23 сентября 2025, 8:00

НБУ запретил Trustee Global UAB предоставлять услуги через криптокошелек Trustee Plus

Национальный банк принял решение признать услуги компании Trustee Global UAB, которые предоставляются через приложение (криптогаманец) TRUSTEE PLUS содержащими признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации НБУ и запретил их предоставление, говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк принял решение признать услуги компании Trustee Global UAB, которые предоставляются через приложение (криптогаманец) TRUSTEE PLUS содержащими признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации НБУ и запретил их предоставление, говорится в сообщении регулятора.

Что известно

При осуществлении надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг внимание Нацбанка привлек платежный сервис TRUSTEE (https://trusteeglobal.com/) и его приложение TRUSTEE PLUS, результатом чего стало осуществление Национальным банком углубленного анализа сервиса TRUSTEE PLUS платежных услуг.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

При осуществлении надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг внимание Нацбанка привлек платежный сервис TRUSTEE (https://trusteeglobal.com/) и его приложение TRUSTEE PLUS, результатом чего стало осуществление Национальным банком углубленного анализа сервиса TRUSTEE PLUS платежных услуг.

По результатам углубленного анализа установлено, что Trustee Global UAB, рекламируя и продвигая свои услуги гражданам Украины на территории Украины, предоставляет в приложении TRUSTEE PLUS услуги, по своей сути содержащие признаки финансовых платежных услуг по:

  • перевода средств без открытия счета;
  • выполнение платежных операций с собственными средствами пользователя со счета/на счет пользователя.

Полученные Национальным банком комментарии Trustee Global UAB по результатам углубленного изучения не опровергают, а в некоторых случаях подтверждают предоставление этой компанией финансовых платежных услуг в приложении TRUSTEE PLUS гражданам Украины на территории Украины.

В связи с этим, в соответствии с нормами закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» Правление Нацбанка приняло решение признать услуги с использованием сервиса Р2Р и предоставления услуг по переводу евро со счета / на счет пользователя в приложении TRUSTEE PLUS услугами, которые по своей сути содержат соответствующие признаки финансовых платежных услуг Украины, и по признакам финансовых платежных услуг Украины.

Решение о признании осуществления Trustee Global UAB безлицензионной деятельности через приложение TRUSTEE PLUS принято по рекомендациям Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры 15 сентября 2025 года, в заседании которого принял участие Вадим Груша директор и основатель Trustee Global UAB.

Согласно части третьей статьи 4 Закона о финансовых услугах Trustee Global UAB обязана со дня получения уведомления остановить предоставление услуг, отнесенных к определенному виду финансовых платежных услуг, до приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины. В случае несоблюдения этих требований, компания несет ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Со своей стороны, Национальный банк предупреждает граждан быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с различными онлайн-платформами и сервисами, неавторизованными для предоставления финансовых услуг в Украине для граждан Украины.

Перед подписанием любого договора о предоставлении финансовой платежной услуги или услуги, подобной финансовой, обязательно проверяйте на официальном Интернет-представительстве Национального банка, включено ли такое учреждение в реестры НБУ.

Если учреждение, предоставляющее финансовые платежные услуги или услуги, имеющие признаки финансовых, не включено в реестры и не авторизовано должным образом Национальным банком, на него не распространяются полномочия НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
23 сентября 2025, 9:10
#
«НБУ заборонив Trustee Global UAB надавати послуги через криптогаманець Trustee Plus»

Дуже потужно, тільки в Незламостані вже звикли до заборон різноманітних, тому на заборони нбу-шників якось всім насрати))

Бо з карти трасті якби в магазині можна розплачуватися, тому заборона нбу до одного місця. Бо є вайс, зен, револют, бінанс пей, купа всього існує, щоб людина просто не користувалася картою укр банку в Україні.

Так само як і заборони певних сервісів рнбо, бо є впн, в сучасному світі забороняти чимось користуватися в мережі - немає сенсу, бо твої заборони нікому не цікаві.
+
0
Maks M
Maks M
23 сентября 2025, 9:59
#
Так виглядає що просто Трасті грошей не дали) Вони самі пішли 3−4 місяці тому, а тут НБУ проснувся і такі «ми забороняємо"(

Trustee гарний сервіс і ехномогічний продукт) Дуже шкода що в Україні все більше і більше закручують гайки (всі цікаві проекти і які користуються популярністю в світі ніколи не зайдусь…"привіт СОВОК»
