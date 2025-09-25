ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз по экономическому росту Украины на 2025 год, снизив его до 2,5% с ранее ожидаемых 3,3%. Снижение связано с высокой неопределенностью из-за войны. При этом прогноз на 2026 год остается неизменным — 5%, при прекращении боевых действий и начале послевоенного восстановления. Об этом говорится в новом экономическом отчете банка.

Макроэкономическая стабильность и вызовы

Согласно отчету ЕБРР, Украина сумела сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на войну. В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 0,9% благодаря внутреннему потреблению и инвестициям в критическую инфраструктуру.

Однако рост все еще ограничивают:

Нехватка рабочей силы. Уровень безработицы снизился до 12%, что является самым низким показателем за время вторжения, но нанимать работников сложно из-за мобилизации и эмиграции.

Повреждение инфраструктуры. Утраты в энергетическом секторе и слабый аграрный экспорт также сдерживают экономику.

Бюджетный недостаток. По прогнозам он достигнет 22% ВВП в 2025 году. Для его покрытия Украине потребуется около $40 млрд внешнего финансирования, в частности от ЕС, G7 и МВФ.

Инфляция и финансовый сектор

Инфляция постепенно замедляется снизившись с 15,9% в мае до 13,2% в августе. Национальный банк Украины удерживает учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 г., что помогает сдерживать инфляцию.

По состоянию на август 2025 года международные резервы Украины составили $46 млрд, что покрывает 5,5 месяца импорта и поддерживает стабильность обменного курса гривны.