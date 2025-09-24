В Украине ускорилась промышленная инфляция до 7,3%

В августе 2025 года рост цен производителей промышленной продукции ускорился до 7,3% в годовом исчислении, в то время как месяцем ранее составил 4,7%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост инфляции

Стоимость промышленной продукции демонстрировала активный рост с 2024 года по март 2025-го, когда цены выросли в годовом измерении почти на 52%, затем темпы подорожания начали падать до 4,7% в июле, однако в августе промышленная инфляция снова начала ускоряться.

В месячном измерении, то есть в августе по сравнению с июлем индекс цен производителей вырос на 4,7% после повышения на 0,7% месяцем ранее.

Как свидетельствует информация на графике, это самый большой прирост за последний год. Если в апреле и мае цены даже снизились, то с июня они снова растут.

Основным фактором роста цен в августе стала сфера поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха: +9,4% к июлю 2025 года.