Европейская комиссия одобрила предложенные Украиной поправки к «Плану Украины» — ключевому документу с перечнем реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный план передан на рассмотрение
Еврокомиссия поддержала изменения программы реформ Ukraine Facility
Европейская комиссия одобрила предложенные Украиной поправки к «Плану Украины» — ключевому документу с перечнем реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный план передан на рассмотрение
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Что изменилось в Плане
«Украина подала запрос на пересмотр „Плана Украины“ 7 августа… После проведенной оценки, Еврокомиссия 18 сентября приняла и представила на рассмотрение
По его словам, изменения направлены на то, чтобы сделать план «более практичным и эффективным в современных условиях». В частности:
- Ускорение реформ: Некоторые сроки выполнения обязательств в сферах энергетики и финансовых рынков были перенесены на более ранние даты.
- Четкость: Уточнены описания этапов реформ для обеспечения их более плавной реализации.
Теперь
Причины пересмотра
Как отмечают обозреватели, пересмотр плана был ожидаем. Первоначальная его версия, разработанная в 2024 году, базировалась на сценарии МВФ, который предполагал завершение полномасштабной войны в том же году. Поскольку война продолжается, возникла необходимость в актуализации документа.
Напомним, в июле Еврокомиссия предупреждала, что следующий транш помощи может быть сокращен, поскольку Киев не успел выполнить некоторые из обещанных реформ вовремя.
Комментарии