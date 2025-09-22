Еврокомиссия поддержала изменения программы реформ Ukraine Facility

Европейская комиссия одобрила предложенные Украиной поправки к «Плану Украины» — ключевому документу с перечнем реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный план передан на рассмотрение Совета Е С . Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Европейская правда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что изменилось в Плане

«Украина подала запрос на пересмотр „Плана Украины“ 7 августа… После проведенной оценки, Еврокомиссия 18 сентября приняла и представила на рассмотрение Совета Е С предложение о внесении изменений в План», — сообщил Мерсье.

По его словам, изменения направлены на то, чтобы сделать план «более практичным и эффективным в современных условиях». В частности:

Ускорение реформ: Некоторые сроки выполнения обязательств в сферах энергетики и финансовых рынков были перенесены на более ранние даты.

Четкость: Уточнены описания этапов реформ для обеспечения их более плавной реализации.

Теперь Совет Е С должен рассмотреть и окончательно утвердить обновленную версию плана. В правительстве Украины ожидают, что это произойдет до конца сентября.

Причины пересмотра

Как отмечают обозреватели, пересмотр плана был ожидаем. Первоначальная его версия, разработанная в 2024 году, базировалась на сценарии МВФ, который предполагал завершение полномасштабной войны в том же году. Поскольку война продолжается, возникла необходимость в актуализации документа.

Напомним, в июле Еврокомиссия предупреждала, что следующий транш помощи может быть сокращен, поскольку Киев не успел выполнить некоторые из обещанных реформ вовремя.