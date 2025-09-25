Multi от Минфин
25 сентября 2025, 9:01

ЕС рассматривает «репарационный кредит» Украине на сумму до 130 миллиардов евро — Reuters

По словам официальных лиц ЕС, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 130 млрд евро. Эта сумма, которая еще может быть уточнена после оценки МВФ по финансовым потребностям Украины на 2026−2027 годы, будет базироваться на находящихся на Западе замороженных российских активах. Об этом сообщает Reuters.

По словам официальных лиц ЕС, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 130 млрд евро.
Фото: pixabay.com

Как будет работать механизм

Кредит, направленный на финансирование обороны, придется погасить только после выплаты россией репараций. Ответственность за риски, связанные с кредитом, будут нести страны ЕС и, возможно, некоторые другие страны «Большой семерки» (G7).

Большинство российских замороженных активов (около 210 млрд евро) находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Из них 175 млрд евро уже превратились в наличные деньги, что может стать основой для нового кредита.

Перед запуском механизма ЕС сначала планирует погасить предыдущий кредит G7 на 45 млрд евро, согласованный в прошлом году, что оставит около 130 млрд евро для нового «репарационного кредита».

Еврокомиссия работает над механизмом, который позволит использовать замороженные российские активы без их полной конфискации, являющейся «красной линией» для многих стран ЕС и Европейского центрального банка.

Механизм репарационных кредитов, вероятно, будет включать в себя специальную целевую структуру, в которую можно будет перевести замороженные российские средства с Euroclear в обмен на безкупонные облигации, выпущенные Европейской комиссией с гарантиями ЕС и, возможно, правительств G7.

Следующие шаги

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис отметил, что решение о точном размере кредита будет принято после получения оценки финансовых потребностей Украины от МВФ. По данным Financial Times, первые рекомендации от МВФ ожидаются в течение 180 дней.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
