Министерство финансов 23 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,09 млрд грн в эквиваленте, что на 6,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,56 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 14 миллиардов от продажи облигаций
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,49 млрд грн под 16,35% с погашением 14 октября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);
- 2,53 млрд грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 1,64 млрд грн под 17,80% с погашением 27 сентября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).
В иностранной валюте:
- $203,64 млн. под 4,12% с погашением 15 апреля 2027 года (первичное размещение).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
