В апреле 2026 года отечественный автопарк пополнился более 3,6 тыс. гибридных легковых автомобилей, включая классические гибриды HEV и плагин-гибриды PHEV. По данным ассоциации Укравтопром, это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Спрос на гибридные авто в Украине в апреле вырос на треть: самые популярные модели
Изменение структуры рынка
Несмотря на общий рост продаж, структура рынка несколько изменилась в пользу подержанных машин. Доля новых автомобилей в апрельских регистрациях составила 55%, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 63%.
Топ-3 самых популярных новых гибридов
Японские производители продолжают удерживать лидерство в автосалонах:
- Toyota RAV-4 — неизменный фаворит украинцев, свой выбор на нем остановили 347 покупателей.
- Toyota Yaris Cross — серебряный призер месяца с результатом 120 зарегистрированных авто.
- Nissan Qashqai — замыкает тройку лидеров (102 ед.).
Топ-3 самых популярных гибридов с пробегом
В сегменте «свежепригнанного» импорта развернулась ситуация следующая:
- Ford Escape — завоевал первенство среди авто с пробегом (97 ед.).
- Kia Niro — занял вторую строчку (81 ед.).
- Toyota Prius — легендарный основатель класса оказался на третьем месте (76 ед.).
Источник: Минфин
