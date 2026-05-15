Спрос на гибридные авто в Украине в апреле вырос на треть: самые популярные модели

В апреле 2026 года отечественный автопарк пополнился более 3,6 тыс. гибридных легковых автомобилей, включая классические гибриды HEV и плагин-гибриды PHEV. По данным ассоциации Укравтопром, это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Изменение структуры рынка

Несмотря на общий рост продаж, структура рынка несколько изменилась в пользу подержанных машин. Доля новых автомобилей в апрельских регистрациях составила 55%, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 63%.

Топ-3 самых популярных новых гибридов

Японские производители продолжают удерживать лидерство в автосалонах:

Toyota RAV-4 — неизменный фаворит украинцев, свой выбор на нем остановили 347 покупателей.

Toyota Yaris Cross — серебряный призер месяца с результатом 120 зарегистрированных авто.

Nissan Qashqai — замыкает тройку лидеров (102 ед.).

Топ-3 самых популярных гибридов с пробегом

В сегменте «свежепригнанного» импорта развернулась ситуация следующая:

Ford Escape — завоевал первенство среди авто с пробегом (97 ед.).

Kia Niro — занял вторую строчку (81 ед.).

Toyota Prius — легендарный основатель класса оказался на третьем месте (76 ед.).

