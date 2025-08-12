Mercedes не предлагать: какие авто и как сейчас выгодно покупать

В Украине растут продажи автомобилей — и новых, и б/у. Причем покупателей не останавливает даже подорожание многих моделей в салонах из-за роста курса евро. Такая тенденция позволила авторынку едва ли не впервые с начала года выйти в плюс. И, судя по всему, это только начало «большого разгона».

В последующие месяцы эксперты прочат рынку еще больший рост. Одна из причин ажиотажа — активный импорт в Украину электрокаров. Причем многие дилеры завозят их «про запас», готовясь к отмене «нулевой растаможки» таких иномарок с 1 января 2026 года.

«Электрички» так активно набирают обороты, что сумели потеснить авто с ДВС не только в своем, но и в более высоких классах. К примеру, забирают долю у премиальных машин. Впрочем, последние теряют популярность еще и из-за новых «наценок» и перекрытия старых схем.

«Минфин» разбирался, что происходит на авторынке, и какие авто сейчас выгодно покупать.

Впервые с начала года продажи новых машин вышли в плюс: что спасло статистику

В июле было реализовано порядка 6,7 тысяч новых авто, что на 8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — такие данные приводит компания Autoconsulting. При этом там отмечают, что результаты июльских продаж могли бы быть еще лучше. Но из-за сложностей с регистрацией машин в последние несколько дней прошлого месяца, часть из них попадет уже в августовскую статистику.

«Ударный» июль вытянул показатели украинского авторынка за 7 месяцев 2025 года. Как рассказал «Минфину» руководитель Autoconsulting Олег Омельницкий, впервые с начала года продажи новых машин вышли в плюс — увеличились почти на 1%, хотя до этого из месяца в месяц стабильно фиксировался минус.

Интересно, что реализация новых иномарок растет, даже несмотря на их подорожание в гривне. Рост курса евро уже отразился на ценниках в салонах. «Продавцы переписали прайсы, в соответствии с текущим курсом, стоков на рынке не осталось, поэтому большинство новых авто продается уже по повышенным ценам», — говорит Омельницкий.

Он объясняет увеличение продаж новых авто несколькими факторами.

Первый — активная скупка украинцами электрокаров. По словам Омельницкого, их доля уже достигла 25% от общих продаж. И, скорее всего, и дальше будет увеличиваться.

«Минфин» уже писал о причинах ажиотажа в сегменте электромобилей. С 1 января 2026 года заканчивается действие льгот на ввоз таких авто. Сейчас на них нет ни НДС, ни ввозной пошлины, есть лишь небольшой акциз, привязанный к мощности аккумулятора. В Раде уже зарегистрированы законопроекты, предусматривающие продление преференций. Но шансы на их принятие ничтожные: на «нулевой растаможке» электрокаров бюджет теряет миллиарды.

При этом, как рассказал Омельицкий, в сегменте новых электрокаров наиболее активно растут продажи у «серых» дилеров. «Речь идет прежде всего об авто из Китая, которые очень интересны по ценам. К примеру, новый электрокар Honda M-NV реально купить всего за 15 тысяч долларов», — говорит Омельницкий.

Дело в том, что в Поднебесной действует государственная программа субсидий покупателям авто на электротяге. Предприимчивые китайцы массово скупают машины, получают компенсации, а затем продают авто посредникам уже по сниженным ценам и практически без пробега. Посредники формируют товарные партии электрокаров и отправляют их иностранным оптовым покупателям, в том числе в украинские салоны.

Вторая причина бума на авторынке, по словам Омельницкого, — крупные закупки госкомпаний, которые, несмотря на войну, находят средства на обновление автопарков.

Третья причина — активизация автокредитования. Все больше салонов предлагают клиентам рассрочки под сниженные проценты. И хотя, как показывает практика, в большинстве кредитов «зашито» много скрытых платежей и они все еще остаются недешевыми, армия желающих их оформить растет.

Растет и рынок б/у автомобилей. По данным Института исследований авторынка, на внутреннем рынке в июле было зарегистрировано 75 тысяч купли-продажи авто, что на 4,4% больше, чем по итогам июня.

Что касается «свежепригнанных» иномарок, то в июле их завезли 22,2 тысячи, что на 8,1% больше, чем в июне, и на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Салоны готовятся заработать по максимуму

Продажи б/у авто растут, главным образом, на волне увеличения зарплат у части украинцев (в частности, военных). Кроме того, сформировался своего рода отложенный спрос. «Люди понимают, что покупка автомобиля, даже недорогого и видавшего виды, — это в первую очередь обеспечение свободы передвижения, которая в условиях военного времени дорогого стоит», — говорит руководитель Исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Впрочем, общую положительную динамику в сегменте б/у автомобилей, как и на «новом» рынке, подталкивает ажиотажный спрос на электромобили.

По данным Института исследований авторынка, в июле в Украину завезли более 5 тысяч б/у электрокаров, плюс более трех тысяч было реализовано на внутреннем рынке вторичных перепродаж. Это на 9,4−9,7% больше, чем в июне 2025 года, и на 38% превышает аналогичные показатели прошлого года.

«И чем ближе дата окончания действия льгот на ввоз электромобилей, тем больше рекордов в этом сегменте мы еще увидим, и тем лучше будут общие показатели авторынка», — говорит Омельницкий.

Отметим, что далеко не все электрокары, которые сейчас завозятся в Украину, тут же находят своего нового владельца. Как рассказали «Минфину» в компаниях-дистрибьюторах, очень много «электричек» сейчас завозится «про запас».

Таким образом продавцы хотят сформировать стоки, которыми можно будет торговать уже после отмены льгот на растаможку электромобилей. Ожидается, что на тот момент ценники на них вырастут, что позволит салонам заработать по максимуму. Как отмечает Омельницкий, на начало 2026 года ожидается формирование запаса электрокаров, которого будет достаточно примерно на 6 месяцев продаж.

«Китайцы» потеснили «немцев»

По словам Олега Омельницкого, в прошлом месяце было зафиксировано сразу несколько интересных тенденций для украинского авторынка.

Первая — активные перестановки в списке лидеров продаж, который до недавнего времени оставался относительно стабильным.

В прошлом месяце на втором месте в топ-3 впервые оказался китайский автомобильный бренд BYD, который вытеснил с этой позиции Volkswagen. Если в июне в Украине было продано порядка 450 новых авто этой марки, то в июле — уже более 750, что позволило бренду занять 11,23% сегмента новых иномарок.

Причин такого скачка несколько. Это как приемлемые ценники на фоне вполне приличного качества, так и активный маркетинг. «Китайцы», в частности, BYD, укрепляют свои позиции не только на украинском, но и на европейском рынке.

«Мощно разгоняется также Honda, которая уже догнала Volkswagen, а вскоре может и обойти его», — говорит Омельницкий.

При этом, по его словам, в последнее время сильно сдал позиции еще один представитель немецкого автопрома — Mercedes. В июле в отечественных салонах было продано всего 130 авто этой марки, а ее рыночная доля не дотягивает даже до 2%.

Вторая важная тенденция на авторынке — обвал в сегменте премиальных автомобилей. Хотя с начала войны продажи люксовых авто в Украине неожиданно пошли вверх и в отдельные периоды на их долю приходилось до 25% всех автопродаж.

«Еще в начале этого года машины премиального сегмента — Audi, BMW, Lexus, Volvo, Renge Rover и др. — занимали 21,2% рынка новых авто, а в марте — и вовсе 22%. Но, по итогам июля, их доля упала до 15,8%», — констатирует Омельницкий.

К примеру, BMW в июле было продано всего 265 штук, что позволило этой марке занять 8 позицию в топ-10. Хотя были месяцы, когда она входила в топ-5 и даже топ-3.

На девятой позиции в топ-10 — Audi, продавцам которой удалось реализовать в июле 261 авто. Другие представители премиального сегмента могут похвастаться продажами чуть более сотни авто, и это в лучшем случае.

По словам Омельницкого, ажиотаж в сегменте премиум-авто закончился по нескольким причинам.

«Во-первых, у многих компаний закончились стоковые запасы еще 2022 года производства, которые позволяли предлагать хорошие «акционные» цены. А желающих покупать элитные машины по новым ценникам не так много.

Во-вторых, «целевая аудитория» премиальных авто с ДВС и электрокаров в Украине оказалась одной и той же. «В это сложно поверить, но многие украинцы, присматривающиеся к премиальным авто, в итоге выбрали недорогие электрокары из Китая», — отметил Омельницкий.

Отметим, что спрос на электрокары в Украине несколько специфичный. Такие авто чаще всего покупают жители частных домов, которые получают возможность, установив недорогой порт, заряжать авто электроэнергией по тарифам для населения (4,32 гривны за киловатт, что в несколько раз дешевле, чем на специализированных заправках). Многие пошли еще дальше — оставляют «электрички» на зарядку по ночному тарифу, который еще ниже (чуть больше 2 гривен за киловатт).

Поэтому как раз состоятельные украинцы, имеющие собственные частные дома, наиболее активно пересаживаются на электрокары. Этим объясняется, к примеру, резкий подъем китайской премиальной марки Zeekr, которая вошла в топ-10 самых продаваемых авто, хотя только недавно появилась на нашем рынке.

«Рост доли электромобилей (95% которых пригнано из Китая) обратно пропорционален доле премиальных авто. То есть, если „электрички“ выросли с 15% в январе до 25% в июле, то премиальные авто, наоборот, упали с 21,2% в январе до 15,8% в июле», — подсчитал Омельницкий.

Еще одна причина, по которой просели продажи премиальных авто, — по факту полное перекрытие схем по поставкам таких машин в рф и беларусь. С начала войны, после того, как стране-агрессору перекрыли доступ к элитным машинам, тамошние покупатели пытались заполучить авто мечты через недобросовестных украинских посредников. Но импортеры стали отслеживать «подозрительных» покупателей, и в итоге смогли перекрыть поток, пусть и в ущерб собственным продажам.

Что происходит с ценами

Поскольку стоковых партий новых авто на рынке уже практически нет, салоны вынуждены переписывать ценники вслед за обновлением валютного курса. Это привело к серьезному подорожанию новых европейских авто. По этой же причине подорожал и пригон б/у авто из Европы.

К примеру, если в начале июня Mini Cooper 2020 года выпуска за 10 тысяч евро из Германии в гривне стоил 475 тысяч, то в начале июля — уже порядка 495 тысяч. Если учесть, что и растаможку считают в привязке к евро (а это в общей сложности около 30% от стоимости авто), разница в цене оказалась достаточно заметной. Как рассказал «Минфину» киевлянин Виталий, занимающийся пригоном авто, некоторые клиенты срочно отменили ранее сделанные заказы и решили выждать до осени.

В то же время на внутреннем рынке ценовая ситуация сейчас в пользу покупателя. Так как объемы пригона б/у иномарок растут, предложение авто в разы превышает спрос.

«Продать машину сейчас не так просто — конкуренция очень высокая, на одного покупателя — 4−5 продавцов. Процесс продажи растягивается на месяцы, а чтобы его ускорить, приходится уступать в цене», — говорит Виталий. По его словам, под конкретного покупателя продавцы готовы уступать до 10% от ценника и больше.

«Поэтому выгоднее не заказывать пригон иномарки из Европы или США, а покупать ее на внутреннем рынке. Это может быть дешевле на 15% и даже больше», — говорит Виталий.