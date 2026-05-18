В апреле украинский автопарк пополнили 3007 автомобилей на электротяге (BEV). Об этом говорится в данных Укравтопрома.
Более 400 автомобилей в месяц: Львовская область стала лидером по регистрациям
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 416 ед. (92% б/у);
- город Киев — 318 ед. (55% б/у);
- Киевская обл. — 225 ед. (72% б/у);
- Днепропетровская обл. — 213 ед. (76% б/у);
- Ровенская обл. — 203 ед. (86% б/у).
В части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:
- в Киеве и Днепропетровской обл. — BYD Leopard 3;
- во Львовской и Киевской областях — BYD Sea Lion 06;
- в Ровенской области — BYD E2.
Бестселлеры в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей:
- TESLA Model Y — во Львовской, Киевской и Днепропетровской обл.;
- TESLA Model 3 — в Киеве;
- NISSAN Leaf — в Ровенской области.
Источник: Минфин
