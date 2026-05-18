українська
18 мая 2026, 14:43 Читати українською

Строители переходят на новый формат домов

Полномасштабная война изменила строительный рынок Украины не только по объемам, но и по географии. Данные за 2021−2024 годы показывают, что строительство жилых домов после резкого падения начало возобновляться, но уже в другой пространственной логике. Об этом говорится в данных Youcontrol.

Как меняется рынок

Строительство жилых домов частично смещается в более безопасные регионы. Пять областей, которые в 2024 году превысили собственные показатели 2021 года по принятому в эксплуатацию жилью, увеличили свою долю в общеукраинском объеме с 14,4% до 22,6% — Винницкая, Ровенская, Волынская, Ивано-Франковская и Полтавская области.

В то же время, не все западные регионы демонстрируют восстановление: Тернопольская область в 2024 году имела лишь 44,5% от уровня 2021-го по принятому в эксплуатацию жилью.

В 2021 году Киев и Киевская область имели почти равные объемы принятия в эксплуатацию жилья. В 2024 году Киевская область приблизилась к довоенному уровню на 95%, тогда как Киев — на 72%. Это может указывать на усиление роли пригородов и менее плотной застройки.

Одноквартирные жилые дома стали главным структурным смещением. Их доля в общей площади жилых домов, принятых в эксплуатацию, выросла с 38% в 2021 году до 51% в 2024 году. Доля жилых домов с двумя и более квартирами снизилась с 61,7% до 49%.

Строительство нежилых построек восстанавливается заметно медленнее. В среднем за 2022−2024 годы жилищный сегмент составил 71% от уровня 2021 года, а нежилой — 51%.

Концентрация компаний с основным видом экономической деятельности 41.20 «Строительство жилых и нежилых построек» демонстрирует, где сосредоточена корпоративная база отрасли, но не всегда прямо коррелирует с динамикой принятия квадратных метров в эксплуатацию.

В выборке YC.Market — 5997 строительных компаний, отвечающих заданным критериям. Около двух третей из них сконцентрированы в шести регионах, но часть областей с лучшей динамикой принятия жилых и нежилых помещений в эксплуатацию имеет среднее, а не самое большое количество компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
