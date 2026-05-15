Цены на топливо 15 мая: автогаз подешевел на 46 копеек

По состоянию на 15 мая 2026 года на украинских АЗС сохраняется относительная стабильность цен. В то же время, дизель и автогаз продолжили дешеветь, тогда как бензин А-92 незначительно прибавил в стоимости. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Актуальная стоимость горючего
- Бензин А-95 премиум удерживает позиции без изменений. Средняя цена составляет 77,48 грн/л.
- Бензин А-95 продемонстрировал символическое удешевление на 2 копейки и торгуется в среднем по 73,62 грн/л.
- Бензин А-92 стал единственной позицией, которая незначительно выросла в цене — на 3 копейки, зафиксировавшись на отметке 67,18 грн/л.
- Дизельное топливо подешевело 10 копеек, его средняя стоимость составляет 87,56 грн/л.
- Автогаз показал самое ощутимое снижение цены за сутки. Стоимость автомобильного газа упала на 46 копеек до 47,86 грн/л.
Источник: Минфин
