Украинский авторынок продолжает активно пополняться легковушками из-за океана. В течение апреля 2026 украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Топ подержанных авто из США, которые украинцы покупали в апреле
Средний возраст ввезенных «американцев» с пробегом, получивших украинские номера в апреле, составляет 6,5 лет.
Какое топливо выбирают украинцы
Несмотря на глобальные тренды на экологичность, классические двигатели внутреннего сгорания до сих пор удерживают лидерство, хотя доля электрокаров остается весомой.
- Бензиновые автомобили — абсолютные лидеры сегмента (55% от общего количества);
- Электромобили (BEV) заняли второе место с долей в 24%;
- Гибридные модели (HEV/PHEV) охватили 13% рынка;
- Дизельные авто составляют всего 5% от всех привозных машин;
- Автомобили из ГБО замыкают список с показателем в 3%.
ТОП-5 самых популярных моделей из США
Пятерка лидеров выглядит следующим образом:
- Ford Escape — 423 ед.;
- Tesla Model Y — 279 ед.;
- Tesla Model 3 — 263 ед.;
- Nissan Rogue — 257 ед.;
- BMW X5 — 256 ед.
Источник: Минфин
