Топ подержанных авто из США, которые украинцы покупали в апреле

Украинский авторынок продолжает активно пополняться легковушками из-за океана. В течение апреля 2026 украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025, сообщает ассоциация «Укравтопром».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средний возраст ввезенных «американцев» с пробегом, получивших украинские номера в апреле, составляет 6,5 лет.

Какое топливо выбирают украинцы

Несмотря на глобальные тренды на экологичность, классические двигатели внутреннего сгорания до сих пор удерживают лидерство, хотя доля электрокаров остается весомой.

Бензиновые автомобили — абсолютные лидеры сегмента (55% от общего количества);

Электромобили (BEV) заняли второе место с долей в 24%;

Гибридные модели (HEV/PHEV) охватили 13% рынка;

Дизельные авто составляют всего 5% от всех привозных машин;

Автомобили из ГБО замыкают список с показателем в 3%.

Читайте также: Более 400 авто в месяц: Львовская область стала лидером по регистрациям

ТОП-5 самых популярных моделей из США

Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

Ford Escape — 423 ед.;

Tesla Model Y — 279 ед.;

Tesla Model 3 — 263 ед.;

Nissan Rogue — 257 ед.;

BMW X5 — 256 ед.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями