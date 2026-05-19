19 мая 2026, 9:03 Читати українською

Топ подержанных авто из США, которые украинцы покупали в апреле

Украинский авторынок продолжает активно пополняться легковушками из-за океана. В течение апреля 2026 украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Средний возраст ввезенных «американцев» с пробегом, получивших украинские номера в апреле, составляет 6,5 лет.

Какое топливо выбирают украинцы

Несмотря на глобальные тренды на экологичность, классические двигатели внутреннего сгорания до сих пор удерживают лидерство, хотя доля электрокаров остается весомой.

  • Бензиновые автомобили — абсолютные лидеры сегмента (55% от общего количества);
  • Электромобили (BEV) заняли второе место с долей в 24%;
  • Гибридные модели (HEV/PHEV) охватили 13% рынка;
  • Дизельные авто составляют всего 5% от всех привозных машин;
  • Автомобили из ГБО замыкают список с показателем в 3%.

ТОП-5 самых популярных моделей из США

Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

  • Ford Escape — 423 ед.;
  • Tesla Model Y — 279 ед.;
  • Tesla Model 3 — 263 ед.;
  • Nissan Rogue — 257 ед.;
  • BMW X5 — 256 ед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
