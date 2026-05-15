Кабмин направил более 5,6 млрд грн на компенсации ветеранам: кто получит жилье

Кабинет Министров Украины расширяет программу социальной поддержки защитников и семей. В этом году фокус государства сосредоточен на обеспечении ветеранов жильем, поддержке их бизнеса и создании инклюзивной инфраструктуры. Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Жилищный вопрос

Правительство утвердило распределение денежной компенсации по программе Минветеранов на общую сумму 5,67 млрд. гривен. Эти средства позволят приобрести собственные дома для более 2 100 украинцев.

Кто получит помощь:

Ветераны войны с инвалидностью I-II группы, полученной в результате боевых действий.

Семьи павших защитников и защитниц Украины.

Комплексная поддержка ветеранов

Кроме жилищных сертификатов правительственная стратегия предусматривает ряд других направлений:

Упрощаются компенсации на переоборудование авто для ветеранов и ветеранок с инвалидностью

Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах по переоборудованию авто и реквизитам банковского счета. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации — в таком случае заявление необходимо переслать в течение трех дней.

Решения о компенсации будут приниматься в течение пяти дней после получения документов.

Совершенствуется система предоставления статуса ветерана войны

Министерство по делам ветеранов будет координировать контроль соблюдения единых правил при принятии решений о предоставлении статусов ветеранов войны. Это поможет сделать систему более прозрачной и избегать несправедливых решений. Речь идет о случаях, когда человеку могут безосновательно отказать в предоставлении статуса или, наоборот, предоставить его незаконно.

Развивается защита интеллектуальной собственности

Теперь ветераны и ветеранки будут платить пониженные сборы за регистрацию изобретений, торговых марок, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности.

В частности, обновляется и цифровизируется процесс подачи заявок. Для электронной формы подачи будут действовать более низкие сборы. Поддерживается развитие собственного дела, инновационных проектов, помогающих реализовать военный опыт и навыки.

Поддерживаются ветеранские спортивные программы

Кабмин утвердил план подготовки и участия украинских сборных команд ветеранов в международных соревнованиях. Также запускается проект по развитию спортивной инфраструктуры для занятий спортом ветеранов.