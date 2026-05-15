Во Львове суд разрешил узаконить дом без документов

Лычаковский районный суд города Львова рассмотрел дело по иску гражданки к Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля во Львовской области и Львовскому городскому совету о признании права собственности на самовольно построенный жилой дом. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Речь шла о доме площадью 272,5 кв. м, построенный на земельном участке с кадастровым номером 4610137200:05:006:0265. Истец также просила присвоить объекту почтовый адрес и зарегистрировать право собственности.

Как возник самострой

Как установлено материалами дела, строительство дома было осуществлено в 2012 году без разрешения на выполнение строительных работ, а на момент возведения участок не был должным образом отведен под такое строительство.

Впоследствии, в 2021 году женщина оформила право собственности на этот земельный участок площадью 992 кв. м с целевым назначением — для строительства и обслуживания жилого дома. Истец отмечала, что дом фактически используется как жилье, а там проживает.

По данным технического обследования, дом безопасен для эксплуатации и отвечает государственным строительным нормам. Это также подтверждено строительно-техническим заключением.

Женщина обращалась в Инспекцию ГАСК с просьбой принять дом в эксплуатацию по процедуре «строительной амнистии», однако получила отказ из-за отсутствия разрешения на строительство.

Позиции сторон

Львовский городской совет фактически оставил решение по усмотрению суда, отметив, что не возражает против признания права собственности при условии соблюдения закона, но вопросы адреса и регистрации не относятся к компетенции суда.

Инспекция ГАСК также не возражала против удовлетворения иска, однако отметила, что после решения суда истцу все равно нужно будет пройти процедуры регистрации объекта.

Суд напомнил, что согласно ст. 376 Гражданского кодекса Украины здание считается самовольным, если возведено без разрешений или на ненадлежаще оформленном земельном участке.

В то же время закон разрешает признать право собственности на такой объект, если:

земельный участок в дальнейшем официально предоставлен владельцу;

здание безопасно и соответствует нормам;

отсутствуют нарушения прав других лиц.

Суд установил, что все эти условия по делу выполнены: земельный участок в 2021 году был оформлен в собственность истица, а техническое состояние дома подтверждает возможность его безопасной эксплуатации.

Решение суда

В результате суд частично удовлетворил иск и признал женщиной право собственности на самовольно построенный жилой дом.

В то же время суд отказал в требованиях по:

присвоение почтового адреса;

государственной регистрации права собственности

Суд отметил, что эти действия входят в компетенцию соответствующих органов власти и выполняются в административном порядке после вступления решения в законную силу.