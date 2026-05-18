Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 гривен: у Кличко анонсировали новые тарифы

В Киеве с 15 июля 2026 планируют увеличить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Каков экономически обоснованный тариф?

В КГГА рассказали, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн. за поездку в метро и 44,14 грн. — в наземном коммунальном транспорте.

Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. За это время существенно выросли расходы транспортных предприятий на электроэнергию, топливо и оплату труда, а пассажиропоток сократился, говорится в заявлении КГГА.

Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1−9 поездок — 30 грн

10−19 — 28,90 грн

20−29 — 27,80 грн

30−39 — 26,60 грн

40−49 — 25,50 грн

50 поездок — 25 грн

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3−23,6 грн.

Предлагаемые цены на месячные проездные:

46 поездок — 1088 грн;

62 поездки — 1463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер обойдется в 4 875 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).

Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.

на 24 часа — 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики. А также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Проезд в коммунальном общественном транспорте Киева стоит 8 грн.