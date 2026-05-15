Налог на «лишние» метры: владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты почти 5 млрд грн

В январе-апреле 2026 года владельцы недвижимого имущества существенно нарастили финансовую поддержку украинских общин. За первые четыре месяца года в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн налога на недвижимость (отличную от земельного участка). Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Государственная налоговая служба.

Регионы-лидеры по объемам поступлений

Традиционно самый большой вклад в наполнение бюджетов обеспечили владельцы недвижимости из мегаполисов и промышленных регионов:

город Киев — 1,05 млрд грн;

Киевская область — 547,3 млн грн;

Днепропетровская область — 490,0 млн грн;

Львовская область — 487,0 млн грн.

В налоговой службе подчеркивают, что эти средства остаются в распоряжении общин и являются стабильным ресурсом для финансирования социальных программ и восстановления местной инфраструктуры.

За какие квадратные метры нужно платить

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начисляется только на площадь, превышающую установленные льготные нормы:

для квартир — более 60 м²;

для жилых домов — более 120 м²;

для разных типов жилья в собственности — более 180 м².

Ставка налога определяется органами местного самоуправления, однако она не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы за каждый «лишний» квадратный метр.